Центр стратегических и международных исследований вновь поднял проблему ракетных баз КНДР

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Американский центр стратегических и международных исследований (CSIS) представил доклад о северокорейской ракетной базе Синори. Он размещён в понедельник на портале Beyond Parallel, принадлежащем данному центру. Отмечается, что база Синори, которая находится в 77 км к северо-западу от Пхеньяна, в 212 км от демилитаризованной зоны, в 270 км от Сеула, входит в стратегический ракетный пояс КНДР. В докладе говорится также, что рядом с базой расположены штаб-квартира ракетной бригады Стратегических ракетных войск и учебное заведение по подготовке офицеров-ракетчиков. Подчёркивается, что на американо-северокорейских переговорах вопрос о ракетных базах в должной степени не затрагивается. В прошлом году Центр стратегических и международных исследований сообщил о наличии 13 из 20 ракетных баз, о которых Север официально не информировал. Между тем, южнокорейские СМИ неоднократно сообщали о базе Синори.