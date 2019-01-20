Китай отвергает свою причастность к обострению проблемы микропыли в РК

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Пекин призвал Сеул впредь не сообщать о его влиянии на усугубление проблемы микропыли в РК. В опубликованном во вторник сообщении министерства экологии и окружающей среды Китая говорится о снижении уровня загрязнения атмосферы в стране. Сообщается, в частности, что в прошлом году в 338 крупнейших городах положительный уровень микропыли в воздухе наблюдался 79,3% дней. Это на 1,3% выше, чем в предыдущем году. Указывается, что в 2018 году концентрация твёрдых частиц диаметром менее 2,5 микрометров (PM2,5) составила в Пекине 51 мкг/куб м. Это на 12,1% ниже, чем в 2017 году. Представители руководства регионов, в которых ситуация ухудшилась, получили дисциплинарные взыскания. Вместе с тем, начальник управления атмосферной среды министерства Лю Бинцзян заявил, что в Китае качество воздуха улучшилось более чем на 40%, тогда как в РК ситуация либо осталась на прежнем уровне, либо ухудшилась. Он подчеркнул, что, если местные власти будут продолжать винить в своих проблемах других, то они упустят реальный шанс решить проблему микропыли.