Банк Кореи: ВНД на душу населения РК превысит 30 тыс. долларов

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Валовой национальный доход на душу населения РК за минувший год превысит 30 тыс. долларов. Об этом сообщил во вторник начальник отдела экономической статистики Банка Кореи Пак Ян Су. По его словам, достижение отметки в 30 тыс. долларов вполне возможно, учитывая валютный курс и реальный рост экономики. В 2017 году показатель составил 29.745 долларов. Уровень в 20 тыс. долларов был впервые достигнут в 2006 году. Однако после этого на протяжении более чем 10 лет рубежа в 30 тыс. долларов не удавалось достичь в связи с неблагоприятными факторами, в числе которых глобальный финансовый кризис. Пак Ян Су заявил, что подсчёты пока ещё ведутся, и точное время их обнародования неизвестно.