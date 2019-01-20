В РК быстро распространяется корь

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С начала года в РК зафиксирован быстрый рост количества больных корью. 21 января очередной случай заболевания был зафиксирован в городе Ансане провинции Кёнгидо. Там в общей сложности девять больных. В Сеуле и Синане провинции Чолла-Намдо также подтверждены случаи заболевания. Общее количество больных составляет 30 человек. В Корейском центре контроля и профилактики заболеваний объявили три зоны начала эпидемии кори – города Тэгу, Кёнсан провинции Кёнсан-Пукто, а также Ансан провинции Кёнгидо. Предполагается, что вирус был занесён в страну из-за рубежа, причём разными путями. В Тэгу и Кёнсане корь филиппинского типа, а в Ансане и Сихыне - тайского типа. Половина заражённых приходится на детей и молодёжь от 20 до 40 лет.