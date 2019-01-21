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21 января в Стокгольме завершились рабочие переговоры КНДР и США по подготовке ко второму двустороннему саммиту. Спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн и заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи в течение трёх дней провели ряд встреч. Они проживали в одном отеле в пригороде Стокгольма. В контактах принимала участие также южнокорейская делегация, в состав которой входил спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун, выполнявший роль посредника. Сообщается, что стороны провели встречи в самых разных форматах, обсудив широкий спектр вопросов. Была достигнута договорённость о проведении дополнительных контактов до саммита, намеченного на конец февраля. Как сообщили в МИД Швеции, переговоры проходили в конструктивном ключе, их участники затронули разные темы, в числе которых построение доверительных отношений, развитие экономики и долгосрочное сотрудничество.