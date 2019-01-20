Посол США потребовал от РК повысить долю расходов на содержание американского военного контингента

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В декабре прошлого года посол США в РК Гарри Харрис посетил администрацию президента, потребовав принять план американской стороны о значительном увеличении расходов Сеула на содержание американского военного контингента. Об этом стало известно 22 января. По данным источника в правительстве, он подчеркнул необходимость скорейшего заключения очередного соглашения о распределении соответствующих расходов. Как пишет «Тонъа ильбо», Харрис предупредил, что, если вышеуказанное требование не будет принято, американская сторона может приступить к пересмотру двустороннего соглашения о взаимной обороне. С марта прошлого года РК и США вели переговоры по новому соглашения о распределении расходов на содержание военного контингента США, но не смогли достичь договорённости.