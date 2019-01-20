Япония представила аудиофайл, связанный с инцидентом в Восточном море

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21 января министерство обороны Японии опубликовало аудиофайл, который был записан 20 декабря во время инцидента в Восточном море. Тогда южнокорейские ВМС проводили спасательную операцию, в ходе которой, по утверждению Японии, южнокорейский эсминец «Король Квангетхо Великий» навёл радар управления оружейными системами на японский патрульный самолёт Р-1. На сайте министерства для сравнения были представлены звуки, характерные для обычных радаров и радаров боевого управления. В министерстве подчеркнули, что анализ этих и других данных подтвердил факт использования южнокорейской стороной радара боевого управления. Указывается, что это итоговая позиция Японии, которая более не намерена проводить рабочих переговоров по этому вопросу с РК. При этом Япония не представила доказательств того, что пилоты японского самолёта слышали именно те звуки, которые представлены на сайте. В министерстве обороны РК выразили сожаление по поводу того, что японская сторона отказалась от дальнейшего обсуждения, не представив никаких доказательств правоты своей позиции. Также указывается, что аудиофайл, представленный Японией, является лишь механическим шумом, источник и особенности которого невозможно определить. Эксперты заявляют, что представление в качестве доказательства простого звука без указания характеристик частот и другой подробной информации не имеет смысла.