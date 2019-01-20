Правительство РК опубликовало результаты оценки работы центрального административного аппарата

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Правительство РК обнародовало результаты оценки работы 43 центральных учреждений за 2018 год. 22 января президент РК Мун Чжэ Ин получил соответствующий доклад от начальника управления координации политики правительства Но Хён Ука. Оценка проводилась по шести критериям, в числе которых рабочие места, задачи государственной политики, обновление ограничительных мер и другие. По итогам проверки ставилась оценка отлично, хорошо и неудовлетворительно. В первую категорию вошли министерство по делам воссоединения, министерство сухопутных территорий и транспорта, министерство науки и информационно-коммуникационных технологий, министерство здравоохранения и социального обеспечения, министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства, министерство морского и рыбного хозяйства. Худшими оказались министерство труда и занятости, образования, юстиции и экологии. Министерство труда в 2017 году получило наивысшую оценку, но в прошлом году не сумело справиться с кризисом занятости. Министерство экологии не справилось с проблемой микропыли.