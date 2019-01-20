РК на 30-м месте в рейтинге конкурентоспособности талантов

В этом году РК сохранила 30-е место в мировом рейтинге конкурентоспособности по уровню человеческих ресурсов. 21 января международная бизнес-школа INSEAD и швейцарская компания по управлению персоналом ADECCO представила рейтинг конкурентоспособности талантов (GTCI), который оценивает ресурсы и усилия правительств по развитию талантов, а также человеческого капитала. РК, как и в прошлом году, заняла 30-ю позицию с показателем 51,47 пункта. В первой десятке Швейцария, Сингапур, США, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Великобритания и Люксембург. Япония - на 22-ом, Китай – на 45-ом месте. Рейтинг определяется по 48-ми критериям в шести областях, включая образование, уровень жизни, условия ведения бизнеса и другие.