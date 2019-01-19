Майкл Помпео: Второй американо-северокорейский саммит станет новой вехой в денуклеаризации КНДР

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Второй американо-северокорейский саммит, намеченный на конец февраля, станет новой вехой в денуклеаризации КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе состоявшейся 21 января в Давосе встречи с журналистами после выступления на Всемирном экономическом форуме. Он напомнил о недавней встрече заведующего отделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоля с президентом США Дональдом Трампом и контактах спецпредставителя госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. По его словам, стороны обсудили вопросы реализации договорённостей, озвученных в ходе северокорейско-американского саммита в Сингапуре, а также другие темы. Как отметил Помпео, в достижении безопасности, стабильности и мира на Корейском полуострове ещё много задач, для выполнения которых стороны будут продолжать прилагать усилия. Коснувшись места проведения второго американо-северокорейского саммита, он сказал, что у него нет новой информации, и в настоящий момент ведутся переговоры по этому поводу. В своей речи на форуме Помпео подчеркнул, что политика максимального давления, продвигаемая администрацией Дональда Трампа, позволила привлечь северокорейского лидера Ким Чон Ына за стол переговоров. Он также отметил важную роль ООН в оказании санкционного давления на КНДР.