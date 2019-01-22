МИД РК: Появилась надежда на реальные подвижки в достижении полной денуклеаризации КНДР

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Появилась надежда на реальные подвижки в достижении полной денуклеаризации КНДР и успешное проведение второго американо-северокорейского саммита, учитывая, что последние переговоры сторон укрепили фундамент диалога. Об этом заявил 22 января на очередном брифинге представитель министерства иностранных дел РК Но Гю Док, комментируя недавние контакты представителей КНДР и США на высоком уровне. Коснувшись переговоров в Стокгольме с участием представителей двух Корей и США, Но Гю Док отметил, что они стали очередным шагом в совместных усилиях по налаживанию мира на Корейском полуострове. Но Гю Док отказался комментировать участие в консультациях в Стокгольме спецпредставителя МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна, сославшись на решение не разглашать содержание переговоров.