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Более 80% иностранцев положительно оценили имидж РК, что гораздо выше оценки среди южнокорейских граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса 8 тысяч человек в 16 странах, в том числе, в РК, проведённого министерством культуры, спорта и туризма. Отвечая на вопрос о наиболее представительных контентах, связанных с Кореей, иностранцы называли корейскую кухню – 40%, К-РОР – 22,8%, корейскую культуру – 19,1%, K Beauty – 14,2%. Следовательно, корейская культурная волна Халлю является основой контентов, распространяющих информацию о Корее в мире. В целом 80,3% иностранцев положительно оценили имидж РК. Среди факторов, отрицательно влияющих на имидж РК, 23,3% иностранцев назвали северокорейскую ядерную проблему, 19,6% - внутриполитическую ситуацию. Наиболее высоко имидж РК оценили в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и в России, где положительный ответ дали более 90% респондентов. В Китае показатель составил лишь 66%, а в Японии 20%.