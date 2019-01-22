Количество иностранных туристов в РК возросло в прошлом году на 15,1%

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В 2018 году в РК побывали 15 млн 346 тыс. иностранных туристов, что на 15,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество южнокорейцев, посетивших другие страны, увеличилось на 8,3%, достигнув рекордной отметки в 28 млн 696 тыс. человек. По данным Национальной организации туризма Кореи, представленным 22 января, наибольшее количество гостей из других стран пришлось на граждан Китая – 4 млн 789 тыс. человек и Японии – 2 млн 948 тыс. человек. Эти показатели выросли на 14,9% и 27,6% соответственно. Такой рост, по мнению экспертов, связан с эффектом от отмены на запрет групповых турпоездок в РК, действовавшего в Китае, а также с положительной экономической ситуацией и распространением корейской культурной волны в Японии.