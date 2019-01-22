Масштабы и рост задолженности домохозяйств РК ведут к большим рискам

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Масштабы и рост задолженности домохозяйств РК представляют собой высокую опасность для экономики. 21 января компания Oxford Economics представила доклад, согласно которому доля задолженности по отношению к ВВП страны приближается к 100%. Это третье значение по величине среди 28 стран, в отношении которых был проведён анализ. Более высокий показатель зафиксирован только в Австралии – более 120% и в Канаде – около 100%. В РК рост показателя оказался гораздо выше, чем в этих странах. За последние пять лет рост доли задолженности к ВВП составил 15%. Данный показатель выше только в Китае – 18%. Эксперты Oxford Economics отмечают, что наибольший уровень рисков, связанных с этим, отмечен в РК, Австралии и Канаде. Эти риски заключаются в возможности перехода к стадии резкого замедления роста ВВП и финансового кризиса.