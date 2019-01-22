РК на первом месте в рейтинге инновационных экономик

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РК шестой год подряд заняла первое место в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index. В рейтинге за 2019 год она набрала 87,38 балла, опередив на 0,08 балла Германию. На третьем месте Финляндия – 85,57 балла. Далее следуют Швейцария, Израиль, Сингапур, Швеция, США, Япония. Китай на 16-м, Россия на 27-м месте. Из 60 стран, вошедших в рейтинг, на последней позиции Вьетнам – 45,92 балла. При составлении рейтинга учитываются семь критериев. РК заняла второе место по расходам на научные исследования и добавочную стоимость производственных компаний, четвёртое место - по количеству высокотехнологичных компаний, 18-е место по производительности труда и 20-е место по числу зарегистрированных патентов.