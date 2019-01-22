Производство сельскохозяйственной продукции РК выросло на 4,2%

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В прошлом году объём производства сельскохозяйственной продукции РК вырос на 4,2% в годовом исчислении, составив 50 трлн 189 млрд вон или 44 млрд 400 млн долларов. Об этом сообщили 23 января в Корейском институте экономики сельского хозяйства в ходе мероприятия, посвящённого прогнозам на 2019 год. Показатель превышает отметку в 50 трлн вон впервые. На это повлиял рост стоимости риса и корейской говядины. Ожидается, что в этом году на фоне стабилизации цен, увеличившихся в прошлом году, объём производства сельскохозяйственной продукции сократится на 1,5%, составив 43 млрд 769 млн долларов. Отмечается также, что в этом году количество населения, занятого фермерством, составляет 2 млн 340 тыс. человек. Это на 1,7% меньше, чем в прошлом году. Также ожидается, что экспорт сельскохозяйственной продукции вырастет на 2,2% до 6 млрд 550 млн долларов, а импорт - на 0,6% до 27 млрд 580 млн долларов.