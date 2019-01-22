РК и США продолжают обсуждение расходов на содержание американского военного контингента

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США потребовали от РК в 1,5 раза увеличить расходы на содержание своего военного контингента. В прошлом году они составили 960 млрд вон или 851 млн долларов. То есть, США требуют повышения расходов Сеула до 1 млрд 240 млн долларов. Позднее США предложили снизить сумму, одновременно сократив срок действия соответствующего соглашения. Так, по данным внешнеполитического источника, в конце прошлого года посол США в РК Гарри Харрис посетил администрацию президента, предложив увеличить расходы Сеула на содержание американского военного контингента до 1 млрд долларов в год, что меньше первоначальных требований. Он предложил при этом сократить срок действия соглашения о распределении расходов с пяти лет до года. Сеул согласен не более чем на 1 трлн вон или 885 млн долларов, причём срок действия соглашения должен составить от трёх до пяти лет.