Мун Чжэ Ин и Ким Чон Ын включены в список ста мировых мыслителей по версии Foreign Policy

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Американский журнал Foreign Policy включил президента РК Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чон Ына в рейтинг ста мировых мыслителей. Относительно Мун Чжэ Ина в журнале отметили, что его тихая и скрытая работа по установлению связей между Западом и КНДР стала одним из решающих достижений внешней политики 2018 года. Несмотря на проблемы, он продолжал продвигать переговоры, открыв новую эпоху мира на Корейском полуострове. Оценивая Ким Чон Ына, указывается, что в свои предположительно 35 лет он добился успеха в укреплении безопасности своей политической власти в долгосрочной перспективе. Продолжая разработку ядерного и ракетного оружия в условиях санкций и изоляции, Ким Чон Ын добился встречи с президентом США Дональдом Трампом. Мун Чжэ Ин входит в рейтинг второй год подряд. Журнал ежегодно публикует список мыслителей, оказавших грандиозное влияние на мир в последнее время.