СБ ООН одобрил ввоз в КНДР гуманитарных грузов

Photo : YONHAP News

Комитет СБ ООН по санкциям в отношении СК удовлетворил запрос четырёх гуманитарных организаций на освобождение из-под санкций гуманитарных грузов для КНДР. Заявки подали Детский фонд ООН (UNICEF), американский фонд Юджина Белла, оказывающий помощь в лечении больных туберкулёзом, канадская организация First Step и американская CFK. В этом году освобождение гуманитарных грузов от санкций происходит впервые. Речь идёт об отправке в КНДР машин скорой помощи, телевизоров и ноутбуков для применения в клиниках по лечению туберкулёза, колонок и микрофонов, столов, материалов для больных туберкулёзом. Эти меры приняты в период проведения консультаций между КНДР и США.