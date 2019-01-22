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В мире

СБ ООН одобрил ввоз в КНДР гуманитарных грузов

Write: 2019-01-23 12:33:27Update: 2019-01-23 18:32:04

Photo : YONHAP News

Комитет СБ ООН по санкциям в отношении СК удовлетворил запрос четырёх гуманитарных организаций на освобождение из-под санкций гуманитарных грузов для КНДР. Заявки подали Детский фонд ООН (UNICEF), американский фонд Юджина Белла, оказывающий помощь в лечении больных туберкулёзом, канадская организация First Step и американская CFK. В этом году освобождение гуманитарных грузов от санкций происходит впервые. Речь идёт об отправке в КНДР машин скорой помощи, телевизоров и ноутбуков для применения в клиниках по лечению туберкулёза, колонок и микрофонов, столов, материалов для больных туберкулёзом. Эти меры приняты в период проведения консультаций  между  КНДР и США. 
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