Корейская федерация работодателей считает нынешний уровень МРОТ излишне высоким

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Нынешний уровень минимального размера оплаты труда в РК излишне высок по сравнению с масштабами экономики. Об этом сообщил 22 января президент Корейской федерации работодателей Сон Гён Сик. Он отметил, что высокий уровень МРОТ может представлять большое бремя для отечественной экономики. Сон Гён Сик сообщил о своём намерении собрать статистические данные, которые будут представлены в первой половине года. По данным Корейской федерации работодателей, в РК размер МРОТ по отношению к ВНД на душу населения является четвёртым по величине среди стран-членов ОЭСР после Франции, Новой Зеландии и Австралии. По этому показателю РК обходит Германию, Великобританию и США. Глава федерации предложил использовать систему определения нижнего и верхнего пределов МРОТ.