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Компания BMW объявит о дополнительном отзыве своих автомобилей в РК в связи со случаями их самовозгорания. Ранее сообщалось, что сбои в работе запорного клапана привели к тому, что сажа, образующаяся внутри выхлопной трубы, могла самовозгораться. До этого был объявлен отзыв по причине неисправности модулей системы рециркуляции отработавших газов (EGR). В декабре прошлого года экспертная группа потребовала от BMW объявить отзыв в связи с выявлением проблемы с запорным клапаном. Объектами нового отзыва являются 99 тыс. автомобилей, в которых в ходе первого отзыва были сменены модули системы рециркуляции отработавших газов. В первую очередь отзыв коснётся 20.363 автомобилей, в которых уже выявлены неполадки. В остальных машинах запорный клапан будет сменён в случае выявления неполадок в ходе проверки.