Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани нанесёт визит в РК

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Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани посетит РК с официальным визитом с 27 по 29 января. Об этом сообщил представитель администрации президента РК Ким Ый Гём. Южнокорейско-катарский саммит состоится 28 января. Лидеры двух стран намерены обсудить вопросы, касающиеся развития партнёрских отношений, а также подробный план конкретизации реального сотрудничества. Ожидается, что будут также затронуты вопросы расширения сотрудничества в экономике, здравоохранении, сельском и морском хозяйстве, других сферах. Это будет второй визит эмира Катара в РК. Первый состоялся в 2014 году.