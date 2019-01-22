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Корея: Юг-Север

Пхеньян критикует США за требование увеличить расходы Сеула на содержание своих войск

Write: 2019-01-23 16:20:43Update: 2019-01-23 17:25:00

Пхеньян критикует США за требование увеличить расходы Сеула на содержание своих войск

Пхеньян подверг резкой критике требование Вашингтона к Сеулу увеличить расходы на содержание американских войск на Корейском полуострове. Газета «Нодон синмун», главный орган правящей ТПК, подчёркивает, что данное требование противоречит продолжающимся усилиям по ослаблению напряжённости на Корейском полуострове.   В опубликованном в среду комментарии отмечается, что требование США является «анахронизмом», усчитывая прошлогодние договорённости лидеров Юга и Севера ослабить военную напряжённость на Корейском полуострове. Более того, было бы правомерно выдвинуть встречные требования заплатить компенсацию за «оккупацию» Юга и «причинение значительного вреда»,- пишет «Нодон синмун». 
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