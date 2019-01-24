В Сеуле назвали провокацией полёт японского самолёта на малой высоте над южнокорейским кораблём

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«Полёт на малой высоте на близком расстоянии к кораблю страны-партнёра является явно провокационным актом»,- заявил в среду начальник оперативного штаба Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК Со Ук. В 14:03 в среду японский патрульный самолёт P-3 пролетел в непосредственной близости от южнокорейского эсминца «Тэчжоён» в международных водах возле Иодо, затопленной скалы к югу от острова Чечжудо. Полёт осуществлён на расстоянии 540 метров от южнокорейского корабля и на высоте 60-70 метров. Это был уже третий с начала месяца полёт японского самолёта на малых высотах над южнокорейскими кораблями. 18 января японский патрульный самолёт пролетел вблизи эсминца «Юльгок Ли И», а 22 января - в непосредственной близости от десантного корабля «Ночжокпон».