ЦТАК: Лидер КНДР выразил удовлетворение письмом от Дональда Трампа

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Получив «доброе личное письмо», отправленное президентом США Дональдом Трампом, лидер КНДР Ким Чон Ын выразил «большое удовлетворение», высоко оценив «решимость и волю» американского президента к решению проблем между двумя странами. Как сообщило в четверг агентство ЦТАК, Ким Чон Ын сделал соответствующее заявление после доклада заведующего отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоля о результатах поездки в Вашингтон. Представитель Пхеньяна встретился с Дональдом Трампом в Белом доме и передал ему личное письмо от лидера КНДР. Ким Чон Ын высоко оценил тот факт, что президент США, уделяя большое внимание подготовке ко второму саммиту с КНДР, проявляет «необыкновенные решимость и стремление к решению вопросов». По итогам встречи Ким Чон Ын выразил удовлетворение результатами переговоров между КНДР и США, а также определил задачи для подготовки ко второму северокорейско-американскому саммиту,- сообщает ЦТАК.