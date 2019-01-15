Арестован бывший председатель Верховного суда РК Ян Сын Тхэ

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71-летний Ян Сын Тхэ, занимавший пост председателя Верховного суда РК с 2011 по 2017 год, арестован рано утром в четверг. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, попытках повлиять на ход судебных процессов в интересах предыдущего правительства, чтобы получить поддержку своего проекта создания апелляционного суда. Суд Центрального административного округа Сеула выдал ордер на арест Ян Сын Тхэ на том основании, что обвинения доказаны, а, находясь на свободе, он может попытаться уничтожить улики и оказать давление на свидетелей. С начала этого года Ян Сын Тхэ трижды вызывался на допросы в прокуратуру, в ходе которых категорически отвергал все обвинения.