Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 1,75%

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Банк Кореи принял в четверг решение сохранить учётную ставку на уровне 1,75%, установленном в ноябре прошлого года. Центральный банк решил занять выжидательную позицию, учтя явные признаки замедления роста отечественной экономики и продолжающийся торговый спор между США и Китаем. Эти страны являются главными торговыми партнёрами РК. Рост южнокорейской экономики составил в прошлом году 2,7%, что на 0,3% ниже, чем в предыдущем году. Экспорт в четвёртом квартале сократился на 2,2%, инвестиции в основной капитал уменьшились на 4,4%, а инвестиции в строительство - на 6,7% в годовом исчислении. Быстрое падение цен на сырую нефть и более низкая, чем прогнозировалось, инфляция также заставили Банк Кореи воздержаться от повышения учётной ставки.