Photo : YONHAP News

РК является третьим в мире импортёром оружия из США. Об этом говорится в обзоре мирового рынка военной промышленности за 2018 год, опубликованном Корейским агентством по контролю технологий и качества оборонной продукции. В период с 2008 по 2017 год РК импортировала из США оружие на сумму 6 млрд 731 млн долларов. На первом месте в рейтинге находится Саудовская Аравия – 10 млрд 639 млн долларов, на втором Австралия – 7 млрд 279 млн долларов. В указанный период Япония закупила у США оружие на сумму 3 млрд 752 млн долларов, занимая седьмое место. Южнокорейский показатель равен 16% военного бюджета страны на текущий год. В течение последних 10 лет США экспортировали оружие на сумму 90 млрд долларов.