На проведение обрядов поминовения в праздник Соллаль корейцы потратят в среднем 157 долларов

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Средние расходы жителей Сеула на приготовление стола для обряда приношения даров, рассчитанного на 6-7 человек, в праздник Нового года по лунному календарю Соллаль составят 178 тыс. вон или 157 долларов. Это на 3,2% больше, чем в прошлом году, сообщила в четверг Корейская корпорация по распространению сельскохозяйственной и морской продукции. Прогноз основан на статистических данных о средней стоимости продуктов на традиционных рынках. Аналогичные расходы с учётом цен в крупных супермаркетах составят 224 тыс. вон или 198 долларов.