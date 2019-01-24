Джим Роджерс: В случае открытия Севера Корейским полуостров станет наиболее привлекательным регионом мира

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В случае открытия Севера остальному миру и его воссоединения с Югом Корейский полуостров станет наиболее привлекательным регионом мира на дальнейшие 20 лет. Об этом заявил в среду известный американский инвестор Джим Роджерс, выступая в программе телерадиокомпании KBS. По его словам, сегодня КНДР находится на том же этапе, что Китай в 1981 году при Дэн Сяопине. В случае объединения капитала и технологий Юга с богатыми природными ресурсами и квалифицированными кадрами Севера в регионе произойдут колоссальные перемены,- отметил Джим Роджерс. Он назвал инвестиционные риски в КНДР маловероятными, благодаря невысоким ценам на ресурсы.