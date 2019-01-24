РК и КНР создадут совместную систему предупреждения о микропыли

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РК и КНР договорились создать совместную систему раннего предупреждения о микропыли. Об этом сообщили в четверг в министерствах экологии и иностранных дел РК. Договорённости достигнуты в ходе состоявшихся 22-23 января в Сеуле рабочих переговоров на уровне директоров департаментов МИД и министерств экологии двух стран. Стороны договорились также расширить двустороннее партнёрство в борьбе с микропылью. Кроме проблемы загрязнения воздуха, участники переговоров обсудили вопросы предотвращения ухудшения качества воды, сотрудничество в области экологических технологий, борьбу с загрязнением морей и сотрудничество по региональным и глобальным экологическим вопросам. Представители Пекина приняли предложение Сеула о запуске трёх новых проектов, включая обмен прогнозами о качестве атмосферного воздуха и профильными технологиями, совместные исследования в рамках борьбы с загрязнением почвы в шахтах и совместное изучение экологической политики ради обеспечения устойчивого развития региона.