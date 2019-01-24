Товарооборот между РК и Канадой растёт

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В прошлом году товарооборот между РК и Канадой составил 11,5 млрд долларов, что на 34% больше, чем в 2015 году, когда вступило в силу соглашение о свободной торговле между двумя странами. Как сообщили в таможенном управлении РК, в прошлом году объём южнокорейского экспорта в Канаду составил 5 млрд 700 млн долларов, что на 24% больше, чем в 2015 году. Импорт из Канады возрос на 45% и составил 5 млрд 800 млн долларов. В число основных наименований товаров, экспортируемых в Канаду, входят автомобили, их комплектующие и средства беспроводной связи. Канада экспортирует в РК сырьё и морепродукты, в том числе битуминозный уголь, медные руды и омаров.