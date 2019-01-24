Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В мире

Агентство Fitch сохранило за РК суверенный рейтинг АА-

Write: 2019-01-24 14:36:17Update: 2019-01-24 15:27:31

Агентство Fitch сохранило за РК суверенный рейтинг АА-

Photo : KBS News

Как сообщило международное рейтинговое агентство Fitch, за РК сохранён прежний суверенный рейтинг АА- со стабильным прогнозом. Это четвёртый из 24 уровней суверенного рейтинга, который отражает финансовую стабильность, макроэкономические результаты, геополитические опасности, старение общества и невысокую производительность труда. Агентство прогнозирует, что в 2019-2020 годах рост южнокорейской экономики снизится до 2,5% несмотря на усилия, направленные на рост доходов населения и расширение правительственных капиталовложений. 
Список

Рекомендуем