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Правительство РК отвергло проект мэрии Сеула о расширении площади Кванхвамун. Об этом сообщили в министерстве административного управления и безопасности РК. Причина объясняется тем, что проект не был согласован с правительством. В частности, расширение площади затрагивает территорию Центрального правительственного комплекса. Перекрывается подъезд к главным воротам, ликвидируются автостоянка и подъездная дорога вдоль ограждения комплекса. В ответ в мэрии Сеула пояснили, что проект не окончательный, и он может подвергнуться корректировке. Проект, опубликованный 21 января столичной мэрией, предусматривает расширение территории площади почти в 4 раза за счёт присоединения к ней части проспекта Сэчжон-дэро со стороны Культурного центра имени короля Сэчжона Великого, создание «подземного города», новой пересадочной станции, соединяющей пять линий метро, в том числе, новую скоростную линию GTX-A.