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Политика

Кан Гён Хва: На втором саммите с США Пхеньян должен дать конкретные обещания по отказу от ядерного оружия

Write: 2019-01-25 10:30:29Update: 2019-01-25 11:01:11

Кан Гён Хва: На втором саммите с США Пхеньян должен дать конкретные обещания по отказу от ядерного оружия

Photo : YONHAP News

На втором американо-северокорейском саммите Пхеньян должен дать конкретные обещания по отказу от ядерного оружия. Об этом заявила в интервью агентству Reuters министр иностранных дел РК Кан Гён Хва. Она выразила надежду на то, что КНДР согласится с детальным планом выполнения обещаний по денуклеаризации, включающим ликвидацию объектов в ядерном центре Ёнбён и допуск на свои ядерные объекты международных инспекторов. Коснувшись недавних американо-северокорейских рабочих переговоров в Стокгольме, Кан Гён Хва назвала их очень результативными. Если Пхеньян будет поэтапно выполнять обещания по отказу от ядерного оружия, то параллельно должны приниматься ответные поощрительные меры со стороны мирового сообщества. 
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