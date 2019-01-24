В РК растут споры вокруг технико-экономической обоснованности крупных проектов

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В РК крупные проекты, реализуемые на бюджетные средства, подлежат проверке на предмет целесообразности и технико-экономической обоснованности. Между тем, на следующей неделе будет представлен список проектов, которые освобождаются от этой процедуры. 24 января президент РК Мун Чжэ Ин посетил Корейский институт аэрокосмических исследований в Тэчжоне. В ходе встречи с научными сотрудниками он сообщил о планах превратить Тэчжон в центр четвёртой промышленной революции. Глава государства отметил стремление рассмотреть возможность освобождения проекта строительства в Тэчжоне второй линии скоростного трамвая от проверки экономического обоснования в рамках политики сбалансированного регионального развития. Правительство приняло решение отобрать по одному подобному масштабному проекту от каждого региона. Пока поданы заявки на 33 проекта от 17 городов и провинций. Их общая стоимость составляет 54 млрд долларов. Реализация данных проектов необходима в целях сбалансированного развития регионов и создания рабочих мест. Однако возникают опасения, что огромные бюджетные средства выделяются на проекты, не прошедшие технико-экономическое обоснование.