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Южнокорейско-российский товарооборот вырос в 2018 году на 31% в годовом исчислении, составив 24 млрд 400 млн долларов. Об этом сообщили 24 января в южнокорейском посольстве в Москве. Данный показатель приблизился к рекорду 2014 года в 25 млрд 800 млн долларов. Отмечается, что этот рост во многом связан с увеличением импорта из России. Экспорт в Россию вырос на 6%, составив 7 млрд 300 млн долларов, а импорт российской продукции - на 45%, составив 17,5 млрд долларов. На 50% выросли поставки автомобилей в Россию, на 63% - поставки косметики. В импорте отмечается рост доли сырья – нефти, природного газа и нафты. Двусторонняя торговля достигла пика в 2014 году, после чего пошла на спад в связи с западными санкциями против России и снижением мировых цен на нефть.