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В прошлом году Сеул посетили более 12 млн иностранных туристов, сообщили в столичной мэрии. Это на 15% больше, чем в предыдущем году. Нынешний показатель составляет 90% от уровня 2016 года. 34% иностранных туристов приходится на долю граждан Китая. Далее следуют японцы – 20%, выходцы из других стран Азии - 32%. При этом около половины китайских и японских туристов посещали РК более трёх раз. Среди причин поездки в РК около половины туристов из стран Азии отметили удобные условия для шопинга. Среди туристов из Северной Америки и Европы большинство отметили исторические и культурные контенты. В этом году администрация Сеула намерена привлечь 13,5 млн туристов.