Объём гуманитарной помощи КНДР составил с начала года 2,3 млн долларов

С начала года объём пожертвований на гуманитарную помощь КНДР от Германии, Швейцарии и Швеции составил 2 млн 300 тыс. долларов. Как сообщила американская радиостанция «Свободная Азия», Германия выделила 363 тыс. долларов, Швейцария - 1 млн 419 тыс. долларов, Швеция - 499 тыс. долларов. Помощь выделена на реализацию проекта укрепления готовности к стихийным бедствиям, на оказание поддержки детям, повышение уровня гигиены, улучшение продовольственной ситуации путём развития сельского хозяйства. В прошлом году помощь Северу оказали три организации ООН - Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации, Фонд в области народонаселения, Детский фонд, а также ряд стран - Швеция, Швейцария, Россия, Канада и Франция. 20% всей помощи Северу пришлись на Швейцарию, 17,5% на Швецию. Больше всего средств расходуется на обеспечение продовольственной безопасности.