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Потребительские настроения в РК улучшились, однако большая часть населения всё ещё скептически настроена относительно состояния экономики. Как сообщили в пятницу в Банке Кореи, индекс потребительских настроений составил в январе 97,5 пункта. Это на 0,6 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Если отметка превышает сто пунктов, это указывает на оптимистичное отношение жителей страны к своему будущему и будущему экономики. Показатель ниже ста пунктов свидетельствует об обратном. Представитель Банка Кореи сообщил, что повышение показателя связано с ожиданиями эффекта от мер правительства по активизации экономики, с возобновлением торговых переговоров США и Китая, повышением стоимости акций отечественных компаний и уровня зарплаты, а также с замедлением роста потребительских цен. Между тем, индекс ожиданий относительно стоимости недвижимости составил 91 пункт, что является минимальной отметкой с начала сбора статистики. То есть, большинство граждан страны считают, что через год стоимость жилья упадёт. Индекс ожиданий относительно ситуации с занятостью вырос впервые за три месяца на 4 пункта, составив 78 пунктов. Показатель всё ещё ниже, чем в первой половине прошлого года.