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В прошлом году продажи сигарет в РК сократились на 1,5% в годовом исчислении. По данным министерства планирования и финансов, представленным 25 января, показатель составил 3 млрд 470 млн пачек. Это на 20,4% меньше, чем в 2014 году, до повышения стоимости сигарет. Таким образом, в министерстве пришли к выводу о наличии эффекта от этих мер. Между тем, продажи обычных сигарет сократились на 8,9%, составив 3 млрд 140 млн пачек, а спрос на сигареты для устройств с нагревательным элементом постоянно растёт, составив в прошлом году 330 млн пачек. Это указывает на то, что они постепенно замещают обычные сигареты.