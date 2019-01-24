Правительство РК активизирует трудоустройство выпускников школ

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25 января в министерстве образования РК представили план активизации трудоустройства выпускников школ. В соответствии с ним, к 2022 году уровень занятости среди выпускников профессиональных школ должен составить 60%. Для этого власти намерены в первую очередь расширить количество качественных рабочих мест в госсекторе, а затем подготовить ряд льгот для поощрения данного процесса в частном секторе. Будет усилена система поддержки трудоустройства выпускников старших школ. Планируется улучшение образовательной системы, связанной с новыми отраслями и региональными стратегическими областями. Власти намерены также создавать профессиональные школы, связанные с местной промышленностью.