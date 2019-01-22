Президент США опроверг сообщения о безрезультатности переговоров с КНДР

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В последнее время появились новости о безрезультатности переговоров КНДР и США по денуклеаризации. На своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп назвал их не соответствующими действительности. Он указал, что СМИ не обращают внимания на очевидные успехи нынешней администрации. Среди них он перечислил налаживание отношений с КНДР в кратчайшие сроки, составляющие 15 месяцев, возвращение на родину американцев, удерживавшихся в КНДР, а также останков американских солдат, погибших во время Корейской войны. Трамп напомнил, что Пхеньян прекратил ракетные и ядерные испытания. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время состоится «ещё одна хорошая встреча». Заявление Трампа было озвучено после появления информации о том, что северокорейский лидер Ким Чон Ын выразил удовлетворение докладом заведующего отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоля о результатах поездки в США. Ожидается, что США и КНДР продолжат переговоры с целью сглаживания разногласий по денуклеаризации и смягчению давления на Пхеньян.