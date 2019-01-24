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Наука

Учёные РК изучают метод решения проблемы микропыли с помощью искусственного дождя

Write: 2019-01-25 15:10:14Update: 2019-01-25 15:50:43

Учёные РК изучают метод решения проблемы микропыли с помощью искусственного дождя

Photo : YONHAP News

25 января Национальный метеорологический институт и Национальный институт экологии провели эксперимент по снижению уровня микропыли при помощи искусственного дождя на юге провинции Кёнгидо, а также в прилегающем районе Жёлтого моря. После распыления йодистого серебра, который вызвал дождь, сотрудники метеорологического института проведут анализ дождевых туч и изменения частиц осадков, а институт экологии проведёт анализ эффекта снижения концентрации микропыли. Первые результаты работы будут представлены 26 января. Итоговое мнение экспертов по результатам более подробного исследования стороны намерены представить в феврале. 
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