Учёные РК изучают метод решения проблемы микропыли с помощью искусственного дождя

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25 января Национальный метеорологический институт и Национальный институт экологии провели эксперимент по снижению уровня микропыли при помощи искусственного дождя на юге провинции Кёнгидо, а также в прилегающем районе Жёлтого моря. После распыления йодистого серебра, который вызвал дождь, сотрудники метеорологического института проведут анализ дождевых туч и изменения частиц осадков, а институт экологии проведёт анализ эффекта снижения концентрации микропыли. Первые результаты работы будут представлены 26 января. Итоговое мнение экспертов по результатам более подробного исследования стороны намерены представить в феврале.