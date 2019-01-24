США и КНР обсудили ситуацию вокруг денуклеаризации

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23 января в Вашингтоне состоялась встреча спецпредставителя госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна и его китайского коллеги Кун Сюанью. Стороны обсудили вопросы достижения полной денуклеаризации КНДР, обменялись информацией об итогах недавних рабочих переговоров. Они подчеркнули важность реализации резолюций СБ ООН по КНДР. В госдепартаменте отметили, что в ходе рабочих переговоров стороны провели продуктивный диалог, способствующий налаживанию мира на Корейском полуострове и улучшению отношений между США и КНДР.