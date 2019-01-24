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В мире

США и КНР обсудили ситуацию вокруг денуклеаризации

Write: 2019-01-25 15:13:31Update: 2019-01-25 15:52:08

США и КНР обсудили ситуацию вокруг денуклеаризации

Photo : YONHAP News

23 января в Вашингтоне состоялась встреча спецпредставителя госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна и его китайского коллеги Кун Сюанью. Стороны обсудили вопросы достижения полной денуклеаризации КНДР, обменялись информацией об итогах недавних рабочих переговоров. Они подчеркнули важность реализации  резолюций СБ ООН по КНДР. В госдепартаменте отметили, что в ходе рабочих переговоров стороны провели продуктивный диалог, способствующий налаживанию мира на Корейском полуострове и улучшению отношений между США и КНДР. 
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