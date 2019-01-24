В РК предложили обсудить повышение пенсионного возраста с 65 до 70 лет

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Вопрос о поэтапном повышении пенсионного возраста с 65 до 70 лет требует общественного обсуждения. Об этом заявил министр здравоохранения и социального обеспечения РК Пак Нын Ху в ходе состоявшегося в четверг заседания президентского комитета по проблемам низкой рождаемости и старения общества. По словам министра, государственные расходы на выплату пенсий и пособий постоянно растут, а к 2025 году южнокорейское общество войдёт в стадию повышенного старения, при которой доля людей старше 65 лет превысит 20% населения. Пак Нын Ху заявил, что повышение пенсионного возраста до 70 лет обеспечит в 2040 году прирост трудоспособного населения на 4 млн 240 тыс. человек и сокращение доли пожилого населения на 8,4%. Это окажет положительное влияние на экономический рост страны.