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Корея: Юг-Север

Пхеньян заявляет о важности улучшения отношений с Вашингтоном

Write: 2019-01-25 15:28:59Update: 2019-01-25 15:56:12

Пхеньян заявляет о важности улучшения отношений с Вашингтоном

Photo : YONHAP News

Улучшение отношений между КНДР и США имеет исключительную важность для создания на Корейском полуострове зоны мира. Об этом пишет 25 января  северокорейское пропагандистское издание «Мэари». Указывается, что КНДР предпринимала реальные меры по примирению с США, в числе которых прекращение испытаний ядерного оружия. Все эти усилия нацелены на искоренение недоверия и враждебности между Пхеньяном и Вашингтоном, имеющими глубокие корни. В этой связи, как отмечается в статье, в политических кругах США звучат слова благодарности и поддержки диалога с КНДР. Указывается, что впереди новая эпоха, в которую КНДР и США, забыв трудное прошлое, будут стремиться к новым отношениям, выгодным для обеих стран. 
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