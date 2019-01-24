В КНДР будут отмечаться Дни памяти бывших лидеров страны

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Северокорейские власти установили Дни памяти бывших лидеров страны – основателя КНДР Ким Ир Сена, который скончался 8 июля 1994 года, и его преемника на высшем государственном посту Ким Чен Ира, который ушёл из жизни 17 декабря 2011 года. Текст постановления Президиума Верховного народного собрания КНДР опубликовала в пятницу центральная газета страны «Нодон синмун». Об этом сообщило также агентство ЦТАК. Ранее годовщины смерти бывших лидеров КНДР не имели статуса официальных памятных дат, но при этом широко отмечались по всей стране.