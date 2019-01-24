РК потребовала от Японии доказательств своей позиции по инциденту с самолётом

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Фотоматериалы министерства обороны РК о низком полёте японского патрульного самолёта над южнокорейским кораблём не являются доказательством нарушения международных норм. Об этом заявило минобороны Японии. В этой связи в южнокорейском оборонном ведомстве от Японии потребовали подтверждений данной позиции. Как заявил представитель министерства Чхве Хён Су, если Япония не считает доказательством информацию с радара эсминца «Тэ Чжо Ён», представленную 24 января, то она должна представить собственные данные, опровергающие позицию Сеула. Ранее министерство представило фотографии японского самолёта, который 23 января пролетал на угрожающем расстоянии от эсминца «Тэ Чжо Ён». На фото отмечено, что самолёт пролетел в 540 метрах от эсминца на высоте 60 метров. Военный представитель РК заявил, что данные, зафиксированные радаром, являются объективным доказательством. Иностранные эксперты считают, что последний полёт японского самолёта мог быть направлен на получение данных о южнокорейском радаре. Они положительно оценили ответные действия минобороны РК.