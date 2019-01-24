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Спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан посетит в этом году Россию

Write: 2019-01-26 13:24:09Update: 2019-01-26 15:19:15

Спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан посетит в этом году Россию

Photo : YONHAP News

Спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан посетит в текущем году Россию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил спикер парламентской фракции правящей Демократической партии Тобуро Хон Ён Пхё в ходе состоявшейся в пятницу в Москве встречи с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимиром Джабаровым. Хон Ён Пхё выразил надежду на то, что в ходе визита стороны смогут провести первое заседание межпарламентского совета и обсудить проекты практического сотрудничества между двумя странами. Хон Ён Пхё также пригласил Владимира Джабарова посетить РК. В прошлом году в Сеуле побывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
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